Вучич допустил пересмотр решения по санкциям против РФ

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что кабмин страны имеет полномочия пересмотреть решение о неприсоединении к санкциям против России. С таким заявлением он выступил после переговоров с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.

Вучич напомнил, что Совет национальной безопасности Сербии принял соответствующее решение спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. Тем не менее Совбез и правительство республики вправе пересмотреть прежнюю позицию.

"Я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта. Как я уже сказал, ничего не могу вам гарантировать, но я слишком стар, чтобы так просто менять свое мнение", – цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич добавил, что считает важным сделать все возможное, чтобы его страна продвигалась по европейскому пути.

В июне президент Сербии отказался подписывать итоговое заявление саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" с осуждением действий России на Украине, так как в документе было требование наложить санкции на РФ.

Позже сербский премьер-министр Джуро Мацут подчеркнул, что республика не присоединится к антироссийским санкциям, пока он остается на своем посту.

Вскоре Европарламент принял резолюцию, которая требует заморозить процесс вступления Сербии в Евросоюз до тех пор, пока Белград не присоединится к санкциям против России.