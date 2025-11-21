Форма поиска по сайту

21 ноября, 19:41

Политика

МИД Сербии опроверг участие Вучича в "человеческом сафари"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Утверждения о том, что сербский президент Александр Вучич участвовал в "человеческих сафари", не соответствуют действительности, сообщили в МИД Сербии.

Министр иностранных дел Марко Джурич написал в Х, что обвинения основаны на "голословных инсинуациях", которые не были подтверждены ни одним компетентным органом, например национальным или международным институтом, трибуналом или следственным органом.

Джурич подчеркнул, что эта "информационная кампания" не посвящена поиску истины или справедливости.

"Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения", – подчеркнул министр.

По его мнению, Вучичу следует подать в суд на "астрономические суммы" против тех, кто "выдумывает и распространяет эти позорные истории".

Речь идет о предполагаемой охоте на людей, которую якобы устраивали в Сербии для туристов во время осады Сараево. Дело начала расследовать прокуратура Милана в ноябре 2025 года.

Предполагается, что "туристы-снайперы" платили сумму, которая в настоящее время равняется 80–100 тысячам евро, солдатам армии бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. По данным СМИ, снайперы стреляли по людям на улицах, в том числе и по детям, без разбора, как будто это была "видеоигра или сафари".

По утверждению хорватского журналиста-расследователя Домагой Маргетича, президент Сербии принимал в таких "сафари" участие. Его позицию представили The Guardian и The Telegraph.

Маргетич заявил, что Вучич тогда был молодым добровольцем и находился на одной из военных позиций в Сараево, откуда иностранные граждане и сербские ультранационалистические подразделения якобы стреляли по мирным жителям.

Помимо этого, появилась видеозапись с человеком, похожим на сербского лидера: он едет в автомобиле, на багажнике которого находился череп человека в синей каске миротворца ООН. Журналист утверждал, что на одном из видео в руках Вучича находится винтовка.

Сторонники президента, в свою очередь, заявили, что тот держит в руках штатив от телевизионной камеры. Президент Сербии говорил, что нес зонтик.

Ранее Вучич заявлял, что в ночь на 14 августа протестующие пытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. По его словам, если бы это произошло, было бы "300 сожженных заживо".

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В результате произошедшего погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

