06 сентября, 13:27

Происшествия

Велосипедист из Франции задержан во Владивостоке за незаконное пересечение границы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sofianeshl

Во Владивостоке задержан велосипедист из Франции Софиан Сехили, который подозревается в незаконном пересечении границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Приморья.

Изначально о задержании мужчины на границе между Китаем и Россией написала газета Le Monde. По данным издания, Сехили дважды пытался пересечь границу через контрольные пункты, которые находятся в 200 километрах друг от друга.

Целью его поездки было установление мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде. Маршрут велосипедиста пролегал из Лиссабона во Владивосток.

Ранее СМИ сообщали, что финский подросток незаконно пересек границу между Финляндией и Россией. Инцидент произошел в районе Кархусуо в Иматре. В результате несовершеннолетнего задержали российские пограничные власти.

происшествия

