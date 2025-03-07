Погранслужба США задержала лодку с двумя гражданами России у берегов Пуэрто-Рико

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Двое россиян были задержаны у западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в США. Об этом со ссылкой на американскую пограничную службу пишет РИА Новости.

Согласно пресс-релизу ведомства, агенты погранслужбы провели задержание совместно с силами быстрого реагирования морского подразделения полиции Пуэрто-Рико и береговой охраной США. Они перехватили лодку с двумя подвесными моторами, на борту которой находились пятеро мигрантов: трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина и одна женщина из России.

Операция прошла недалеко от города Агуадилья на западе острова. В результате биометрической проверки выяснилось, что один из граждан Доминиканской Республики ранее был депортирован из США как преступник.

Ранее стало известно, что американские власти собираются депортировать 1 182 человек в СССР и Югославию, а также еще 254 человека – в Чехословакию. Предполагается, что такая ошибка могла возникнуть из-за того, что эти мигранты после прибытия в США так и не обновили свои документы.

До этого американский президент Дональд Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.