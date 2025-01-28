Селена Гомес не смогла сдержать слез из-за указа Трампа о мигрантах

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Американская певица Селена Гомес не смогла сдержать слез из-за нового указа президента США Дональда Трампа о выдворении из страны мигрантов, попавших в страну через Мексику. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Entertainment Weekly.

Исполнительница заявила, что этим законом власти атакуют весь народ и детей.

"Они ничего не понимают", – подчеркнула она в публикации, которую позже удалила из социальной сети.

Гомес сказала, что хотела бы что-то сделать для предотвращения выдворения мигрантов. Видео певица сопроводила эмодзи мексиканского флага.

Исполнительница родилась в США, однако у ее семьи мексиканские корни. В 2019 году Гомес спродюсировала документальный фильм о нелегальных мигрантах "Жизнь без документов" для Netflix.

В то же время Трамп после инаугурации подписал прокламацию о введении режима ЧС на южной границе США для того, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Американский лидер заявил, что за последние четыре года обстановка с незаконными мигрантами в Штатах привела к массовому хаосу, в том числе к гибели многих невинных граждан.

Кроме того, Трамп приказал Минюсту, Госдепу и министерству внутренней безопасности США принять все меры для немедленного выдворения нелегальных мигрантов, попавших в страну через южную границу.