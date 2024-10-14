BI: полиция задержала россиянина на велосипеде на военном объекте ФРГ

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Военная полиция Германии задержала россиянина на велосипеде на территории центра военной подготовки в городе Гарделегене. Об этом сообщает издание Business Insider.

Уточняется, что территория центра не огорожена, однако по периметру расположены шлагбаумы и предупреждающие знаки. Задержанный рассказал, что просто проезжал мимо и случайно оказался на территории. В итоге ему разрешили покинуть военный объект.

По информации издания, несмотря на то, что россиянина отпустили, в бундесвере решили не исключать "попытку шпионажа". В статье говорится, что в данном центре в числе прочего отрабатываются сценарии "нападения России".

Ранее несколько беспилотников на протяжении 17 дней летали над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в США. Дроны появлялись в небе вскоре после заката. Местные правоохранители пытались выследить беспилотники, однако каждый раз упускали их из виду.

До сих пор неизвестно, кому принадлежат дроны. В США предполагают, что за этими действиями якобы могут стоять Россия или Китай, чтобы проверить реакцию американских военных.