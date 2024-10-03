ФСБ показала видео задержания украинских шпионов на границе с Литвой

Фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ представила видео задержания сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, пытавшихся проникнуть в Россию с территории Литвы, передает РИА Новости.

На кадрах также показано, как сотрудники ФСБ забирают ребенка, которого пытались похитить украинские шпионы.

Один из задержанных признался, что осуществлял фото- и видеосъемку средств охраны государственной границы России "с литовской стороны". Кроме того, он рассказал, что действовал по заданию от сотрудника ГУР МО Украины по имени Юрий.

О задержании в Калининграде двух сотрудников украинской разведки стало известно утром 3 октября. По информации ФСБ, злоумышленники незаконно проникли в Россию со стороны Литвы, но были задержаны. Они планировали похитить ребенка, который проживал на территории РФ с отцом, являющимся сотрудником ГУР МО Украины.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники планировали собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, чтобы в дальнейшем нелегально забрасывать агентов украинской разведки для совершения преступлений на территории России.