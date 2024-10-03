В Калининграде задержаны сотрудники ГУР МО Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребенка

Фото: ЦОС ФСБ России

Два сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины задержаны в Калининграде за шпионаж на российско-литовском участке границы и за попытку выкрасть ребенка, который является гражданином России. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает "Интерфакс".

По информации ведомства, злоумышленники незаконно проникли в Россию со стороны Литвы, но были задержаны. Выяснилось, что они планировали похитить ребенка, проживающего на территории РФ с отцом, который является сотрудником ГУР МО Украины.

Как сообщили в ЦОС ФСБ РФ, злоумышленники должны были собрать сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, чтобы в будущем нелегально забрасывать агентов ГУР МО Украины для совершения иных преступлений на территории России.

"В целях исполнения поставленной задачи сотрудники спецслужбы привлекли своего агента из числа граждан Украины для получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств", – уточнили в ФСБ.

Таким образом, была пресечена шпионская деятельность сотрудников украинских спецслужб, нацеленная на нанесение ущерба безопасности России. На задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Их уже арестовали.

Ранее суд в Чите признал 12 человек виновными в диверсиях. По версии следствия, члены преступной группы в период с декабря 2022 года по январь 2023 года реализовали около 13 диверсий в Москве и Красноярском крае. Объектами стали локомотив и шкафы энергоснабжения, которые обеспечивают бесперебойное продвижение поездов, а также трансформаторные подстанции.

Кроме того, злоумышленники собирались поджечь истребители в одной из воинских частей Приморского края. В результате членов группы приговорили к лишению свободы от 8,5 до 23 лет с отбыванием наказания в тюрьме и колониях строгого режима. Пособник злоумышленников получил 4 года лишения свободы.

