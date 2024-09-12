В США четверых граждан признали виновными в якобы шпионаже в пользу РФ

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Суд присяжных признал 82-летнего Омали Йешителу, 78-летнюю Пенни Хесс, 34-летнего Джесси Невела и 38-летнего Огастеса Ромена – младшего виновными в якобы шпионаже в пользу России. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

По данным следствия, все они якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым, которого обвинили в заговоре с целью вовлечь американцев в действия в качестве незаконных агентов России.

Как считает американский Минюст, Ионов якобы в координации с ФСБ организовал многолетнюю иностранную кампанию с использованием местных политических групп. По информации ведомства, Ионов якобы вербовал членов политических групп США.

Каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора еще не назначена.

Ранее окружной суд Гданьска в Дании приговорил гражданина РФ к 2,5 года лишения свободы. Его обвинили в шпионаже в пользу российской разведки. По данным прокуратуры Гданьска, россиянин устанавливал и поддерживал контакты с польскими силовиками, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции.

Кроме того, супружеская пара с паспортами России была арестована в Австралии по обвинению в шпионаже. Глава федеральной полиции Австралии Рис Кершоу заявил, что женщина использовала отпуск для тайной поездки в Россию и просила мужа, который остался в стране, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать информацию.

