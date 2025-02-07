Yle: подросток из Финляндии в одиночку нелегально пересек границу с Россией

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Финский подросток незаконно пересек границу между Финляндией и Россией, несовершеннолетний задержан и до сих пор находится на российской территории. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент произошел 31 января в районе Кархусуо в Иматре. Подросток, путешествовавший в одиночку, был задержан российскими пограничными властями.

"Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними. Они очень обеспокоены", – сообщил лейтенант пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Матти Рантанен.

Подростку грозит штраф или тюремное заключение. Финские власти ожидают, что Россия вернет его по официальному запросу. О ситуации уже проинформированы Министерство иностранных дел Финляндии и полиция.

Финляндия в целях пресечения незаконного въезда на территорию страны закрыла 4 КПП на границе с Россией 18 ноября 2023 года. Последний работавший КПП "Райа-Йоосеппи – Лотта" прекратил свою работу 30 ноября.

В апреле 2024 года финский кабмин продлил закрытие контрольно-пропускных пунктов до дальнейшего уведомления. Позднее русскоязычное общество в Финляндии заявило, что готовится подать апелляцию в ЕСПЧ из-за решения о закрытии границы.