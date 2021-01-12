17:08
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marwan Naamani
Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута. Речь идет о владельце сухогруза Rhosus Игоре Гречушкине и капитане судна Борисе Прокошеве, передает ливанское национальное агентство NNA.
Ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование по делу о взрыве, направил запрос об аресте двух граждан РФ в Генпрокуратуру 1 октября прошлого года. Позднее Интерпол выдал красную метку на предпринимателя Португалии, который проводил в 2014 году оценку склада.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Согласно официальным данным, причиной ЧП является детонация аммиачной селитры. Конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.
Погибли свыше 170 человек, около пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов. Президент Ливана Мишель Аун заявлял, что ущерб от взрыва составляет примерно 15 миллиардов долларов.
В Ливане оценили ущерб от взрыва в порту
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