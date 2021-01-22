Москва отказалась выдавать россиян по делу о взрыве в Бейруте

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Генпрокуратура РФ отказала выдать Интерполу владельца сухогруза Rhosus Игоря Гречушкина и его капитана Бориса Прокошева, которые ранее были объявлены в международный розыск по делу о взрыве в порту Бейрута, сообщает РИА Новости.

"Принимая во внимание, что Гречушкин И. В. и Прокошев Б. Н. являются гражданами Российской Федерации, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержанию на территории РФ по запросам компетентных органов иностранных государств в целях выдачи", – заявили в Генпрокуратуре.

Там пояснили, что такие запросы в отношении Гречушкина и Прокошева не поступали.

Интерпол выдал ордер на арест россиян 12 января. Сообщалось, что ливанский судья Фади Савван, который ведет расследование по делу о взрыве, направил запрос об аресте двух граждан РФ в Генпрокуратуру 1 октября прошлого года.

Гречушкин был владельцем судна Rhosus, на котором осуществлялась перевозка аммиачной селитры из Батуми в Мозамбик. После его банкротства в 2014 году селитра была выгружена в ангар в порту Бейрута.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа 2020 года. Согласно официальным данным, причиной ЧП является детонация аммиачной селитры, хранившейся в порту.

В результате ЧП погибли свыше 170 человек, около пяти тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Пострадали не менее восьми тысяч зданий, в том числе 640 исторических объектов. Президент Ливана Мишель Аун заявлял, что ущерб от взрыва составляет примерно 15 миллиардов долларов.