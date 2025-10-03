Россиянин задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законов США

Фото: depositphotos/dechevm

Россиянин задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США в сфере борьбы с кибермошенничеством, сообщило посольство РФ в республике.

Дипломаты отправили запрос в полицию и получили подтверждение о задержании гражданина России. Его могут экстрадировать в Штаты.

"Находимся в контакте с его окружением, которому были переданы данные местных адвокатов для оказания юридической помощи", – уточнили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина задержали по ордеру Интерпола в Болгарии. СМИ утверждали, что он находится под стражей. При этом российской посольство не получило никакой официальной информации о задержании. Дипломаты выразили готовность оказать помощь в случае обращения Гречушкина.