Эколог рассказал о последствиях прошлогоднего взрыва в порту Бейрута

В порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 года произошел мощный взрыв почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры. Погибли сотни людей, тысячи пострадали. Сотни тысяч остались без крова. В годовщину трагедии в Ливане проведут день общенационального траура. Вспоминаем трагические события и рассказываем, какой ущерб был нанесен экологии.



Фото: AP Photo/Hassan Ammar

О взрыве предупреждали

Взрыв прогремел в порту Бейрута неподалеку от базы Военно-морских сил Ливана. Сначала на записях очевидцев был виден небольшой пожар с белым дымом, как вдруг после мощнейшего взрыва в небо ворвался столб красного дыма. Удар был настолько сильным, что его услышали на Кипре за сотни километров.

Взрыв полностью уничтожил местный порт, который являлся основным в стране. Масштабные разрушения в центральной части города. Во многих квартирах выбило стекла. Ударной волной повредило сотни домов и социальных объектов. Пострадали системы электроснабжения и канализации. Власти оценивали ущерб от взрыва минимум в 15 миллиардов долларов.

В тот день очевидец Екатерина Алаеддин в беседе с Москвой 24 называла обстановку в городе шоком.





Екатерина Алаеддин очевидец Случилось это примерно в начале седьмого. Сначала подумали, что землетрясение, потому что очень сильно тряхануло, здание ходило ходуном. Потом где-то секунд через пять – взрывная волна. И повыбивало у нас стекла...

По разным данным, от взрыва в Бейруте погибли от 190 до 211 человек. Более 6 тысяч были ранены. Без крова остались 300 тысяч человек. По жертвам правительство Ливана объявило трехдневный траур.

Многие страны, в том числе Россия, оказали Бейруту поддержку в трудную минуту. Соболезнования в связи со взрывом выразил Владимир Путин. На помощь из России прилетели пять самолетов с 150 спасателями и специалистами, медикаментами, полевым госпиталем и лабораторией по тестированию на коронавирус.

Согласно официальной версии, причиной взрыва стала детонация почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранилась на складе. Следователи считают, что селитра могла взорваться из-за проведения сварочных работ. На месте ЧП образовалась воронка глубиной 43 метра. Мощность взрыва, по данным экспертов, составила примерно 1,5 тысячи тонн тротила.

В порту Бейрута Rhosus оказался еще в 2013 году, когда совершил там остановку из-за неполадок по пути из Грузии в Мозамбик. Судно принадлежало россиянину Игорю Гречушкину, который в итоге обанкротился и бросил экипаж на произвол судьбы. Команда корабля смогла вернуться на родину примерно через год, а аммиачная селитра так и осталась в ливанском порту.

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности такого груза, никаких действий в итоге предпринято не было. За пять месяцев до взрыва Служба национальной безопасности Ливана по делу о нахождении аммиачной селитры распорядилось назначить ответственных со стороны государства и управления порта для принятия мер по предотвращению каких-либо ЧП.

По делу о взрыве следствие обвинило почти 40 человек. В их числе оказались Гречушкин и капитан сухогруза Rhosus Борис Прокошев. В январе 2021 года ордер на их арест выдал Интерпол, однако Генпрокуратура РФ исключила выдачу россиян.

В конце июля этого года в Ливане установили 25-метровую скульптуру в память о жертвах взрыва. Художник и архитектор Надим Карам изготовил ее из обломков, которые остались в порту Бейрута. Художник отметил, что его творение – дань памяти жертвам и символ печали, с которой ливанцы встречают первую годовщину взрыва.



Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Последствия для природы

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов в беседе с Москвой 24 отметил, что сама по себе аммиачная селитра большого вреда окружающей среде не наносит.





Андрей Фролов сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Это на самом деле азотное соединение. Оно не настолько токсично, чтобы вызывать глобальное загрязнение. Ни воду, ни воздух аммиачная селитра не отравляет.

"Взрыв был достаточно мощный, гриб поднялся метров на 300. В принципе, при таком взрыве аммиачная селитра выгорает практически на 99%", – рассказал Фролов.

Продуктом сгорания аммиачной селитры является оксид азота, продолжает эколог. Это вещество он назвал в определенной степени ядовитым.

"В соединении с водой оксид азота дает азотную кислоту. Но это зачастую природный продукт, он достаточно быстро в природе нейтрализуется. Поэтому, к счастью, о глобальном загрязнении в данном случае говорить не приходится", – сказал Фролов.

Однако сопутствующие при взрыве разрушения могли нанести экологии региона куда более серьезные последствия, говорит эксперт. В первую очередь они связаны с поврежденной инфраструктурой бейрутского порта, обратил внимание Фролов.

"У них же там стояли баки для заправки судов. Они пострадали. Плюс в Бейруте была инфраструктура, где обслуживались суда. Там выкачивалось отработанное масло и другие жидкости. Соответственно, когда все взорвалось, содержимое этих емкостей попало в акваторию", – отметил эколог.

По словам Фролова, на решение проблемы разлива вторичных жидкостей может уйти не один год.





Андрей Фролов сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Скажем, отработанное масло после попадания в акваторию только через три-четыре года приходит хотя бы в нейтральное состояние. Какая-то часть растворяется, какая-то испаряется, а самая тяжелая оседает на дне в виде гудрона. Там она может лежать и 25, и 30 лет.

"Рыба отравляется, она становится непригодной для еды. Если эту воду сносит течением, то могут быть загрязнены пляжи. Но для них это не так страшно. Пляжи обычно промываются в течении одного-двух лет", – комментирует собеседник Москвы 24.

Фролов подчеркнул, что после взрыва акваторию порта убрали от разливов вторичных жидкостей. Однако те части вещества, что после распада ушли на дно, достать уже невозможно, говорит он.

