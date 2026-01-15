Главы МИД Эстонии и Латвии обсудили совет Каллас начать пить

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/CHRIS RATCLIFFE

Главы МИД Латвии и Эстонии Байба Браже и Маргус Цахкна с иронией обсудили, какой спиртной напиток лучше подходит для исполнения совета верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас начать пить.

Браже поделилась в соцсети X фотографией бутылки джина латвийского производства.

"Похоже, мы теперь переходим от старых добрых рижских бальзамов к чему-то более изысканному?" – ответил ей Цахкна.

Каллас заявила, что сейчас самое время начать выпивать на фоне нестабильности в мире во время встречи с политическими группами в Европарламенте.

Соответствующее предложение она озвучила после того, как депутаты поздравили друг друга с Новым годом. Причем политик сразу же уточнила, что сама не является большим любителем алкоголя.