Брату Карла III выделили временное жилье, чтобы ускорить его переезд из Виндзора

Фото: AP Photo/Pool/Steve Parsons

Брату короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттену-Виндзору предоставили временное жилье, чтобы ускорить его переезд из королевского поместья Роял-лодж в Виндзоре после лишения королевских титулов, передает The Times.

При этом где находится жилье, не сообщается. В будущем Эндрю должен переехать в подготовленный для него Марш-фарм в поместье Норфолк – гораздо более скромная недвижимость по сравнению с королевской усадьбой, площадь которой составляет 40 гектаров.

Кроме того, здание нуждается в значительном ремонте и укреплении безопасности. Например, его обносят деревянным забором высотой около двух метров, а также устанавливают систему видеонаблюдения.

В 2022 году Эндрю лишился званий и королевского патронажа после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск, в котором обвинила его в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Принц отрицал обвинения и был удивлен, что его лишили патронажа. Кроме того, он утратил статус почетного гражданина Йорка.

Спустя время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре, но его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В 2024 году Карл III прекратил финансирование своего младшего брата, а в 2025-м Эндрю лишился титула принца. Это стало вторым случаем в истории страны. Позже король лишил его двух последних титулов – Эндрю перестал быть рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.

