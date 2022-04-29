Принца Эндрю лишили статуса почетного гражданина Йорка

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Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен звания почетного гражданина Йорка, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Решение принято на фоне скандала с Вирджинией Джуффре, обвинившей принца в изнасиловании.

"Лишение этого почетного звания говорит о том, что мы как город поддерживаем жертв жестокого обращения. Следующий логический шаг для принца Эндрю – поступить правильно и отказаться от своего титула герцога Йоркского", – приводятся слова исполнительного члена Совета по культуре города Йорка Дэррила Смолли.

По мнению общественности города, если принц Эндрю не откажется от своего титула, необходимо вмешательство королевы и принудительное лишение титула.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании, лишили воинских званий и королевского патронажа. Отмечается, что патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее согласия.

Обвинения в отношении герцога Йоркского выдвинула правозащитница Вирджиния Джуффре. По ее словам, это произошло, когда ей было 17 лет. Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц обвинение отрицает.