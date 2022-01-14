Принц Эндрю ошарашен решением королевы о лишении его воинских званий – СМИ

16:25
Фото: AP Photo/Sakchai Lalit
Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю ошарашен решением матери, королевы Великобритании Елизаветы II лишить его почетных воинских званий и королевского патронажа. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на близкий к принцу источник.
"Источник, близкий к Эндрю, описал его как ошарашенного (решением. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
В общей сложности у принца было 12 почетных воинских титулов, которые возвратили королеве. Герцог Йоркский 22 года служил в военно-морском флоте, был пилотом вертолета и участвовал в Фолклендской войне.
Принц Эндрю дослужился до звания вице-адмирала. В 2020 году он должен был получить звание адмирала, однако церемонию отложили из-за скандала.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании, лишили воинских званий и королевского патронажа. Отмечается, что патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее согласия.
Обвинения в отношении герцог Йоркского выдвинула правозащитница Вирджиния Джуффре. По ее словам, это произошло, когда ей было 17 лет. Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц обвинение отрицает.
Сына Елизаветы II лишили званий из-за обвинений в изнасиловании
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