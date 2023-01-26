Принца Эндрю лишили покоев в Букингемском дворце из-за обвинения в изнасиловании – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/RICHARD WAINWRIGHT

Утратившего ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британского принца Эндрю лишили покоев в Букингемском дворце. В газете Sun со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что оттуда уже вывезли все его вещи.

По информации источника, таким способом король Великобритании Карл III дает понять, что Эндрю не место во дворце. Уточняется, что все началось с закрытия его кабинета в 2022 году, теперь похожим образом обстоят дела со спальными покоями.

"Если он захочет остаться в Лондоне, то должен переехать в другое место", – сообщается в газете.

До этого в британском таблоиде появилась информация, что из-за скандала принца лишили круглосуточной вооруженной охраны.

Кроме того, сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю был лишен звания почетного гражданина Йорка, а также воинских званий и королевского патронажа. Отмечается, что патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее согласия.

Ранее обвинения в отношении герцога Йоркского выдвинула правозащитница Вирджиния Джуффре. По ее словам, изнасилование произошло, когда ей было 17 лет. Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц обвинение отрицает.

Сына Елизаветы II лишили званий из-за обвинений в изнасиловании

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!