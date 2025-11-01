Guardian: Карл III будет выплачивать младшему брату Эндрю пособие из личных средств

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Король Великобритании Карл III будет каждый год выплачивать своему лишенному титула брату Эндрю пособие из собственных средств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно одному из вариантов соглашения по релокации, сначала Эндрю выплатят шестизначную сумму, чтобы он переехал из Ройал Лодж в Виндзоре в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке.

Источник утверждает, что ежегодное пособие будет в несколько раз превышать военно-морскую пенсию Маунтбеттен-Виндзора, которая составляет 20 тысяч фунтов стерлингов в год.

В 2022 году Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился воинских званий и королевского патронажа после того, как правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в суд Манхэттена, в котором обвинила его в изнасиловании. По ее словам, это произошло в Лондоне, когда ей было 17 лет.

Сам принц отрицал обвинения в свой адрес и был удивлен решением матери о лишении королевского патронажа. Его также лишили звания почетного гражданина Йорка.

Через некоторое время Эндрю добился внесудебного соглашения с Джуффре. Несмотря на это, его кабинет и спальные покои в Букингемском дворце были закрыты. Принца также лишили круглосуточной вооруженной охраны, чтобы он покинул резиденцию Royal Lodge.

В ноябре 2024 года Карл III официально прекратил финансирование своего младшего брата. Его ежегодное личное содержание оценивалось в 1 миллион фунтов стерлингов в год, что составляет почти 126 миллионов рублей. В 2025-м король Британии лишил Эндрю титула принца. Этот случай стал вторым в истории страны.

Джуффре же была найдена мертвой в своем доме в Австралии. Как сообщали СМИ, она покончила с собой на 42-м году жизни.

