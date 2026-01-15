Форма поиска по сайту

15 января, 16:30

Происшествия

В Самаре двое рабочих погибли, упав с высоты 20-го этажа на стройке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Двое рабочих погибли на строительной площадке в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло 15 января на территории строящего жилого комплекса "Кватро" на пересечении улиц Буянова и Вилоновской. По данным ведомства, во время монтажных работ по остеклению 20-го этажа трос фасадно-подъемной люльки оборвался, из-за чего находящиеся в конструкции рабочие упали.

В результате двое человек умерли от полученных травм на месте происшествия, еще одному рабочему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. По факту произошедшего организована проверка соблюдения требований трудового закона, строительных норм и правил.

Работу полиции и экстренных служб в зоне ЧП мониторит зампрокурора Самарской области Евгений Петренко, а также прокурор Железнодорожного района Александр Коробов. Также ведомство проконтролирует ход расследования по делу, которое было заведено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Ранее рабочий погиб в результате падения с высоты шестого этажа строительного объекта на улице Ботанической в Москве. По данным столичной прокуратуры, мужчина 1990 года рождения работал в частной субподрядной организации.

происшествиярегионы

