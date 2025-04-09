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09 апреля, 08:00

Общество

Техноблогер рассказал, как выбрать домашний электрогриль

Техноблогер рассказал, как выбрать домашний электрогриль

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Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при выборе домашнего электрогриля. В первую очередь он рекомендует определиться с типом устройства. Контактные грили оснащены нагревающимися съемными или несъемными панелями, а аэрогриль готовит еду за счет обдува горячим воздухом.

Также Трухачев отметил, что время приготовления пищи на электрогриле короче, а если необходимо сделать хрустящую корочку, то лучше отдать предпочтение аэрогрилю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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