Техноблогер рассказал, как выбрать домашний электрогриль

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, на что обратить внимание при выборе домашнего электрогриля. В первую очередь он рекомендует определиться с типом устройства. Контактные грили оснащены нагревающимися съемными или несъемными панелями, а аэрогриль готовит еду за счет обдува горячим воздухом.

Также Трухачев отметил, что время приготовления пищи на электрогриле короче, а если необходимо сделать хрустящую корочку, то лучше отдать предпочтение аэрогрилю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.