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Новости

02 июня, 10:45

Мэр Москвы

Собянин: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

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В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". В этом году он проводится уже в 15-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, конкурс не только престижен, но и помогает развивать традиции московской школы реставрации. Участвовать могут физические и юридические лица, завершившие работы на памятниках архитектуры в 2024–2025 годах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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