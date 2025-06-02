Собянин: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

В столице стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация". В этом году он проводится уже в 15-й раз. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, конкурс не только престижен, но и помогает развивать традиции московской школы реставрации. Участвовать могут физические и юридические лица, завершившие работы на памятниках архитектуры в 2024–2025 годах.

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