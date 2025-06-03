Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО).

"Для поддержки социально ориентированных организаций город выделяет 600 миллионов рублей. Подать заявку можно до 3 июля – онлайн, через сайт конкурса", – написал мэр в телеграм-канале.



Собянин отметил, что принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные НКО. Молодые организации, зарегистрированные от 6 месяцев, смогут получить до 500 тысяч рублей, НКО с опытом больше 1 года – до 5 миллионов рублей.

"Москва поддерживает тех, кто помогает другим. В прошлом году победителями стали 262 организации – это рекорд за всю историю конкурса", – подчеркнул градоначальник.

Среди победителей прошлого года оказались проекты "Волонтеры: миссия "Победа", "Начни свой бизнес с Москвой", а также "Друзей выбирают!", помогающий животным из приютов найти хозяев.

Собянин уточнил, что с 2002 года гранты получили более 3,6 тысячи проектов, участниками которых стали 10,5 миллиона человек.

Ранее мэр объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация", который пройдет в 15-й раз.

Собянин подчеркнул, что конкурс является значимым для столицы и отрасли событием. В нем могут поучаствовать физические и юридические лица, которые завершили ремонтно-реставрационные работы на архитектурных памятниках в 2024–2025 годах.

В текущем году в конкурсе представлены 9 номинаций, а также специальная премия для молодых реставраторов. Победители будут выбраны членами жюри и москвичами в проекте "Активный гражданин".

