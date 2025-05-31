В столице подведены итоги конкурса для учителей "Педагоги года Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подвели итоги главного профессионального конкурса для учителей "Педагоги года Москвы". "Учителем года Москвы" стал учитель истории и обществознания школы № 854 Александр Оджо, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Воспитателем года Москвы" стала воспитатель школы № 236 Елизавета Богатырева, "Педагогом-психологом года Москвы" – Денис Громогласов из школы № 641 имени С. Есенина. При этом лучшим логопедом признали Светлану Мельникову из школы № 508, а первое место среди дефектологов заняла Анна Александрова из школы № 1542.

"Номинация "Педагогический старт" включает направления "Учитель-мастер" и "Профессиональный союз" – лидерами стали Анастасия Слабкова, учитель русского языка и литературы школы № 2005, и команда школы № 1415 "Останкино" соответственно", – добавил мэр Москвы.

При этом в номинации "Сердце отдаю детям" лучшим педагогом дополнительного образования признали Павла Сибирякова из Центра развития творчества детей и юношества "Гермес". По словам градоначальника, участие в конкурсе позволяет учителям обмениваться опытом со своими коллегами.

"Победители и призеры становятся наставниками в своей профессии для молодых специалистов", – сказал Собянин.

Награды в Москве получают не только учителя, но и ученики. В 2025 году столичные школьники получили рекордное число наград – 1 863 диплома. Заммэра Анастасия Ракова назвала школьников лучшими в стране, несмотря на растущую с каждым годом конкуренцию, а также поблагодарила за победы. Город по достоинству оценит детей, подчеркнула она.

