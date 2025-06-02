Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Московская реставрация", который пройдет в 2025 году уже в 15-й раз.

Градоначальник подчеркнул, что конкурс является значимым для столицы и отрасли событием.



"Это не просто престижная награда, а способ поддерживать и развивать традиции московской школы реставрации, напомнить о ценности исторического наследия и привлечь внимание к сохранению памятников культуры", – написал мэр в своем телеграм-канале.



Глава города отметил, что в конкурсе могут поучаствовать физические и юридические лица, которые завершили ремонтно-реставрационные работы на архитектурных памятниках в 2024–2025 годах.



В текущем году в конкурсе представлены девять номинаций, а также специальная премия для молодых реставраторов. Победители будут выбраны членами жюри и москвичами в проекте "Активный гражданин".



Подать заявку на участие можно до конца августа. Церемония награждения состоится в декабре, отметил мэр.

Ранее в столице также стартовал конкурс на создание талисмана проекта "Питомцы в Москве". К участию приглашаются все желающие старше 15 лет. Заявки необходимо отправить до 31 июля. Экспертное жюри оценит эскизы, изображающие реальных или вымышленных животных, персонажей или объектов, соответствующих теме конкурса.

Победитель будет выбран среди финалистов по результатам голосования на портале "Активный гражданин".