Первая летняя гроза ожидается в Москве 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая летняя гроза, сопровождающаяся сильным дождем, прогнозируется в Москве в пятницу, 6 мая, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Температура воздуха в этот день поднимется до 28 градусов, уточнила она. При этом в четверг, 5 июня, осадков не ожидается, а столбики термометров зафиксируются на 25–27 градусах.

"Начиная с пятницы ожидаются дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные осадки возможны днем 6 июня", – рассказала метеоролог в беседе с Агентством "Москва".

Небольшие кратковременные дожди в столице также прогнозируются и в выходные, 7 и 8 июня. Ночи в эти дни будут теплыми – температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов, а днем – от 24 до 29 градусов, заключила Позднякова.

До четверга, 5 июня, в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

На следующей неделе москвичей ожидает жара. В понедельник, 9 июня, столбик термометра поднимется днем до 33 градусов, а во вторник, 10 июня, – до плюс 34.