06 июня, 18:15Общество
Городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с жарой в Москве
Городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Электросетевые организации проверили источники аварийного питания. Спасатели круглосуточно патрулируют парки и леса, чтобы избежать возгораний.
Для того, чтобы охладить дороги, коммунальные службы будут их циклически проливать. Не забудут также про цветники. В такую погоду растения необходимо увлажнять два раза в день.
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