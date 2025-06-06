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06 июня, 18:15

Общество

Городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с жарой в Москве

Городские службы перевели в режим повышенной готовности в связи с жарой в Москве

В выходные столбики термометров могут подняться выше 30 градусов в Москве

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Городские службы перевели в режим повышенной готовности, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Электросетевые организации проверили источники аварийного питания. Спасатели круглосуточно патрулируют парки и леса, чтобы избежать возгораний.

Для того, чтобы охладить дороги, коммунальные службы будут их циклически проливать. Не забудут также про цветники. В такую погоду растения необходимо увлажнять два раза в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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