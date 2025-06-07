МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в период с 12:00 до 21:00 в субботу, 7 июня, ожидаются кратковременный дождь, местами гроза и усиление ветра, порывы которого могут достигнуть 15 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ведомство рекомендовало водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать транспорт около деревьев. Пешеходов призвали при нахождении на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101 и 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

Между тем в столице из-за жары, которая ожидается с 7 по 10 июня, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, воздух в эти дни может прогреться до 30–32 градусов. Такое повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада, пояснили в Гидрометцентре.