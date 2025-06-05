Лидер КПРФ Зюганов отверг возможность перезахоронения Ленина

Огромные очереди выстраиваются к Мавзолею Ленина на Красной площади. В ближайшее время усыпальницу закроют на реставрацию как минимум до лета 2027 года. При этом часть посетителей переживают, что в конечном итоге вождя могут и вовсе перезахоронить. Подробности – в нашем материале.

Что отремонтируют?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Мавзолей Ленина на Красной площади в ближайшее время закроется на реставрацию. Когда именно усыпальница перестанет принимать посетителей, пока неизвестно, однако завершение всех работ произойдет не ранее 2027 года.



Мавзолей Ленина работает во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00. По понедельникам и пятницам памятник закрыт для посещения. Чтобы туда попасть, билет покупать не нужно: пройти внутрь можно бесплатно.



По данным портала госзакупок, общая сумма контракта Министерства культуры РФ с подрядчиком составила 19,6 миллиона рублей. Ремонт запланировали после экспертизы, проведенной в 2024 году. Эксперты тогда выявили такие нарушения, как:



смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены;

биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции;

подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, которые установили в 2012–2013 годах;

шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.

Теперь на ближайшие годы в мавзолее запланированы работы по гидроизоляции и инъектированию стен, устройству столярных заполнений и инженерных сетей, а также усилению ограждающих конструкций лестничных сходов, сообщили в пресс-службе Минкульта. При этом реставрация не коснется главного зала, где лежит тело вождя, добавили в ведомстве.

А Ленин точно вернется?

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Новости о закрытии мавзолея на реставрацию спровоцировали огромные очереди желающих успеть в усыпальницу. По словам очевидцев, толпы выстраиваются уже в 09:00, притом что открывается она только в 10:00. Чтобы все успели, даже открыли специальной вход рядом с Никольской башней.

"Очень хотели увидеть, как будет выглядеть мавзолей до и после реконструкции и потом сравнить, что преобразилось и изменилось", – призналась одна из стоящих в очереди телеканалу Москва 24.

При этом другой посетитель сказал "МК", что пришел в мавзолей из-за личных переживаний по поводу дальнейшей судьбы тела вождя.





посетитель мавзолея Прощаемся с эпохой, надо успеть. Боюсь, можем не свидеться больше с Ильичом. Есть опасения, что не вернут его на мест.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН отметил, что сам недавно видел огромную очередь в мавзолей, однако никакого перезахоронения Ленина не планируется. По закону пойти на такой шаг можно только при согласии родных упокоенных у Кремлевской стены, объяснил политик.





Геннадий Зюганов лидер КПРФ Я собирал подписи всех родственников 400 великих людей, похороненных на Красной площади – первого космонавта Юрия Гагарина, "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, великого ученого Мстислава Келдыша и других. Все они против перезахоронения. Этот список с подписями я носил президенту России Владимиру Путину. Он сказал, что пока сидит в Кремле, не допустит этого варварства.

Также Зюганов напомнил, что профилактические работы проводились в мавзолее и ранее. Лидер КПРФ назвал их "абсолютно нормальным" явлением.

