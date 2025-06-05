Лидер КПРФ Зюганов отверг возможность перезахоронения Ленина

Огромные очереди выстраиваются к Мавзолею Ленина на Красной площади. В ближайшее время усыпальницу закроют на реставрацию как минимум до лета 2027 года. При этом часть посетителей переживают, что в конечном итоге вождя могут и вовсе перезахоронить. Подробности – в нашем материале.
Что отремонтируют?
Мавзолей Ленина на Красной площади в ближайшее время закроется на реставрацию. Когда именно усыпальница перестанет принимать посетителей, пока неизвестно, однако завершение всех работ произойдет не ранее 2027 года.
По данным портала госзакупок, общая сумма контракта Министерства культуры РФ с подрядчиком составила 19,6 миллиона рублей. Ремонт запланировали после экспертизы, проведенной в 2024 году. Эксперты тогда выявили такие нарушения, как:
- смещение наружных облицовочных плит из природного камня и отхождение их от конструкции несущей стены;
- биопоражения на стенах и плитах покрытия из-за недостаточной вентиляции;
- подвижки конструкций каркаса, о чем говорят разрывы маяков, которые установили в 2012–2013 годах;
- шелушение окрасочного слоя наружных стен и плит покрытия.
Теперь на ближайшие годы в мавзолее запланированы работы по гидроизоляции и инъектированию стен, устройству столярных заполнений и инженерных сетей, а также усилению ограждающих конструкций лестничных сходов, сообщили в пресс-службе Минкульта. При этом реставрация не коснется главного зала, где лежит тело вождя, добавили в ведомстве.
А Ленин точно вернется?
Новости о закрытии мавзолея на реставрацию спровоцировали огромные очереди желающих успеть в усыпальницу. По словам очевидцев, толпы выстраиваются уже в 09:00, притом что открывается она только в 10:00. Чтобы все успели, даже открыли специальной вход рядом с Никольской башней.
"Очень хотели увидеть, как будет выглядеть мавзолей до и после реконструкции и потом сравнить, что преобразилось и изменилось", – призналась одна из стоящих в очереди телеканалу Москва 24.
При этом другой посетитель сказал "МК", что пришел в мавзолей из-за личных переживаний по поводу дальнейшей судьбы тела вождя.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН отметил, что сам недавно видел огромную очередь в мавзолей, однако никакого перезахоронения Ленина не планируется. По закону пойти на такой шаг можно только при согласии родных упокоенных у Кремлевской стены, объяснил политик.
Также Зюганов напомнил, что профилактические работы проводились в мавзолее и ранее. Лидер КПРФ назвал их "абсолютно нормальным" явлением.