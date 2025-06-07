Более 1 тыс участников собрались на костюмированную сап-регату в Серебряном Бору

В Серебряном Бору проходит одно из ярких событий фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" – костюмированная сап-регата. В 2025 году в массовом карнавальном заплыве участвуют более 1 000 человек – это в 2 раза больше, чем в 2024-м.

По условиям мероприятия, каждый участник должен перевоплотиться в сказочного персонажа и проплыть на доске 5 километров. В конце заплыва будут выбраны победители в пяти номинациях. Призовой фонд составляет – 1 миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.