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06 июня, 22:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за жары

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Оранжевый уровень погодной опасности действует в Москве из-за жары. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности. Тем временем аварийные бригады инженерных компаний и префектур дежурят круглосуточно.

Однако синоптики уточнили, что обещанных 32 градусов не ожидается. По их словам, но температура будет на 4–6 градусов выше средних значений. Кроме того, в ближайшие дни погода будет жаркая и неустойчивая, с короткими дождями и грозами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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