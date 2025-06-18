Собянин сообщил о включении 50 объектов в Единый реестр культурного наследия

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Единый реестр культурного наследия Москвы внесены 50 объектов, заявил Сергей Собянин.

"Продолжаем работать над сохранением исторической памяти нашего города", – написал мэр в своем телеграм-канале.

С объектами, включенных в реестр, связаны судьбы многих известных людей. Например, в здании театра "Эрмитаж" Сергей Эйзенштейн поставил свой первый спектакль. Здание театра было построено в 1894 году театральным деятелем Яковом Щукиным, а современный вид здание обрело в 1950-е годы.

В список культурного наследия также вошло "Кокоревское подворье" на Софийской набережной, ставшее первым в стране деловым центром. В 1860-х годах предприниматель Василий Кокорев впервые объединил гостиницу с ресторанами, магазинами и складами.

"В разные годы здесь жили Иван Крамской, Василий Поленов, Лев Толстой, Петр Чайковский", – напомнил градоначальник.

Еще одним известным объектом, включенным в реестр наследия, стал доходный дом А. В. Красногоровой – Блиновых в Старосадском переулке. Здание известно тем, что в 1920-е и 1930-е годы здесь жил поэт Осип Мандельштам, а в гостях у него бывали поэтесса Анна Ахматова и поэт Арсений Тарковский. Сейчас перед домом находится сквер и установлен памятник Мандельштаму.

Ранее стало известно о планах реставрации дома Моссельпрома в Калашном переулке. Объект также имеет статус объекта культурного наследия. В рамках уже согласованного проекта реставрации на фасадах здания восстановят знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов, починят напольное покрытие из метлахской плитки, а также деревянные окна и двери в местах общего пользования.

