Благоустройство стартовало на территории усадьбы Виноградово в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории усадьбы Виноградово, расположенной на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его цитирует телеграм-канал КГХ.

Поскольку усадьба является объектом культурного наследия и произведением садово-паркового искусства регионального значения, рабочие постараются максимально сохранить исторический облик и планировку парка, одновременно адаптируя его для современного использования, заверил вице-мэр.

В настоящее время стартовал этап, предполагающий установку оснований для экотроп, монтировку системы наружного освещения, обновление ограждения и создание спортивной зоны. В зоне благоустройства специалисты уже установили ограждение и специальные экраны, защищающие зеленые насаждения.

Главная задача работ, как подчеркнул Бирюков, – сделать территорию привлекательной и удобной для горожан, сохранив при этом уцелевшие элементы планировки и ландшафтного дизайна. В связи с этим большинство объектов инфраструктуры будет размещено на экологичном настиле. Туда же будут интегрированы беседки, лавочки, ротонда с качелями и площадка для проведения мероприятий.

Также в план благоустройства, по словам Бирюкова, войдут:



строительство амфитеатра с крытой сценой и павильоном для артистов;

реставрация чаши фонтана;

обустройство детской площадки;

ремонт покрытия подъездной дороги в парадной зоне у Восточного и Западного флигелей;

установка ограждения по периметру южного участка, выполненного по историческим образцам;

ремонт проезжей части и тротуаров на Долгопрудной аллее и установка там фонарей с функцией контрастного освещения;

реставрация пилонов въездных ворот и прясел металлической ограды, а также восстановление утраченных ворот.

В свою очередь, спортивный кластер включит в себя скейт-парк, площадку для воркаута, многофункциональное поле для мини-футбола и волейбола, а также трибуны для зрителей и раздевалки. Комплекс будет расположен на территории парковки в хозяйственной зоне на севере.

Вместе с тем на западном берегу Малого Долгого пруда, который сейчас служит стихийной зоной отдыха, появится комфортное рекреационное пространство. Там будет обустроена экологическая тропа со спусками к воде.

Вдоль береговой линии на настиле специалисты установят перголы с подвесными качелями, а также шезлонги. С самой экотропы можно будет спуститься к специально оборудованным зонам для пикников с беседками и мангалами.

Работы по благоустройству немногим ранее были завершены в детском парке "Фили" на западе Москвы. Там реконструировали манеж для верховой езды, оборудовали летний кинотеатр, веревочный парк со смотровыми вышками и многое другое.

Аналогичный процесс окончился и в Останкинском районе. Там открыли новый пешеходный бульвар с фонтаном, оснащенным архитектурной подсветкой. Общая площадь благоустройства достигла 1,7 гектара.

