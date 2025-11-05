Как услуги и сервисы портала mos.ru уже 10 лет помогают столичному бизнесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Mos.ru отмечает в текущем году 10 лет, за которые он стал ключевым элементом цифровой инфраструктуры столицы. В частности, там представлено свыше 200 цифровых инструментов для бизнеса, включая согласование дизайн-проектов вывесок и оформление пропусков для грузового транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По данным департамента информационных технологий, за первые три квартала 2025 года предприниматели воспользовались электронными услугами и сервисами mos.ru более 1,9 миллиона раз.

"Цифровизация рутинных процессов благодаря порталу mos.ru позволяет компаниям и предпринимателям значительно экономить время и финансовые ресурсы, которые можно реинвестировать в основную деятельность", – уточнили в пресс-службе департамента.

Удобство и прозрачность взаимодействия с городскими органами власти, предоставляемые mos.ru, делают столицу более привлекательной для инвесторов, продолжили там. Помимо прочего, портал предлагает разнообразные инструменты для работы, способствуя созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и укреплению экономики Москвы.

Все необходимые сервисы на mos.ru размещены в каталоге услуг для бизнеса. Для удобства они разделены на категории. При этом электронные услуги доступны только для пользователей, прошедших авторизацию в личном кабинете организации, который является важным инструментом для юрлиц и предпринимателей. Всего на портале зарегистрировано свыше 527 тысяч компаний и предпринимателей, указывал Сергей Собянин.

Недавно на ресурсе открылся новый раздел – "Время возможностей для бизнеса", предназначенный для упрощения взаимодействия предпринимателей с городом по проектам "Зима в Москве" и "Лето в Москве". Там также можно оплатить аренду, оформить лицензии и многое другое.

Вместе с тем на универсальной платформе собран полный спектр возможностей для партнерства в рамках различных событийных проектов. Также здесь представлены ключевые результаты прошлых сезонов. Чтобы получить доступ к сезонным и тематическим инициативам Москвы, необходимо подать заявку. Это может сделать любой желающий, после чего с ним свяжутся организаторы.

Кроме того, для оптимизации процессов руководителей и владельцев бизнеса на портале был создан сервис "Доверенные лица организаций и ИП". С его помощью гендиректор или индивидуальный предприниматель может назначить доверенное лицо, делегировать ему определенные полномочия или отменить их.

Сервис также позволяет выполнять различные операции с доверенностями, включая их изменение, временное приостановление и продление срока действия. В качестве доверенного лица может выступать гражданин, имеющий стандартную учетную запись на mos.ru.

Отмечается, что бизнесмены чаще всего пользуются услугами в сфере транспорта, строительства и управления имуществом. Среди популярных услуг на mos.ru можно выделить "Разрешение на таксомоторную деятельность, а также внесение сведений в реестры легковых такси и служб заказа легкового такси" (более 42 тысяч обращений за девять месяцев этого года) и услугу записи на проведение контрольно-геодезической съемки (свыше 50 тысяч обращений за аналогичный период).

При этом самым популярным по итогам трех кварталов 2025 года стал сервис, предоставляющий услуги сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи коммерческой недвижимости и земельных участков. За указанный период им воспользовались более 863 тысяч раз, а с момента запуска – свыше 6,3 миллиона.

"Сервис сверки финансово-лицевых счетов традиционно является самым востребованным цифровым продуктом на портале mos.ru у представителей бизнеса. С его помощью можно узнать основную информацию о состоянии лицевого счета, заказать соответствующую выписку, совершить оплату или настроить автоплатеж", – обратила внимание глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, интерфейс платформы разработан с учетом удобства пользователей, что позволяет быстро и без затруднений получить необходимые данные и выполнить операции.

Еще одним важным продуктом на портале стал навигатор по земельным услугам и сервисам. Этот инструмент, основываясь на ответах пользователя на несколько вопросов, помогает найти нужную услугу на портале. Навигатор создан для упрощения поиска и использования цифровых возможностей как для жителей, так и для бизнеса.

Ранее стало известно, что за девять месяцев этого года москвичи через mos.ru подали более 46 тысяч обращений на получение госуслуг в сфере архитектуры и строительства. Это на 3,4% больше, чем за такой же период 2024-го. Сотрудники Москомархитектуры одобрили 37 тысяч заявок – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.