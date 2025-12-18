Форма поиска по сайту

18 декабря, 10:24

Город

Москвичи могут приобрести участки для строительства дома онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На инвестиционном портале Москвы можно в режиме онлайн подать заявление на приобретение земельного участка, что значительно упрощает процедуру покупки. Об этом рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Теперь на портале доступна информация обо всех участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), реализуемых городом. Раньше для приобретения земли надо было выбрать подходящий вариант из перечня на портале mos.ru и подать заявление в департамент городского имущества. Если же на объект претендовали несколько человек, его выставляли на торги, для участия в которых нужно было дождаться появления лота на инвестиционном портале столицы.

По словам Соловьевой, теперь информация о проведении торгов также будет появляться на инвестиционном портале. Для участия в них нужно будет просто внести задаток, который предусмотрен конкурсной документацией.

"Таким образом, все вопросы по приобретению земли под ИЖС теперь можно решить в режиме одного технологического окна онлайн, в том числе подписать договор в электронном виде", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Изменения были введены в соответствии с постановлением правительства Москвы от 28 мая 2024 года № 1117-ПП. В остальном процесс приобретения земли остался таким же, как раньше. Торги объявляются в том случае, если в течение 30 дней со дня размещения извещения на покупку участка поступят и другие извещения. При этом начальная цена – кадастровая стоимость участка.

Сейчас без торгов горожане могут приобрести 19 земельных участков в Западном и Троицком административных округах. Они находятся в районе Вороново (деревня Богородское), Краснопахорском районе (деревня Терехово), районе Бекасово (деревни Юрьево и Лукино).

Ранее Москва дополнительно выделила 5,8 гектара для ИЖС. На свыше чем 50 участках можно будет возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. При этом за последние 5 лет на городских торгах в столице продали свыше 600 земельных участков общей площадью 143 гектара.

