Москва дополнительно выделила почти 6 гектаров для ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва дополнительно выделила 5,8 гектара для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Вице-мэр отметил, что данный вид застройки является важным направлением на рынке недвижимости. В связи с растущим спросом на такие участки город предлагает москвичам различные варианты для приобретения земли.

"С начала года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости", – уточнил Ефимов.

Он также обратил внимание, что горожане могут выбрать необходимый участок из списка, а затем купить его с помощью онлайн-торгов или договора напрямую с Москвой. Перечень опубликован на сайте столичного правительства.

Заявление на покупку земли нужно отправить в департамент городского имущества, который позднее разместит извещение о выделении участка для ИЖС.

В случае если в течение 30 дней после этого не появится других претендентов на покупку, то с единственным участником заключат договор купли-продажи. Однако, если потенциальных покупателей окажется несколько, город создаст аукцион. Начальная цена лота будет равна кадастровой стоимости земли.

По словам руководителя департамента Екатерины Соловьевой, одобренные за последние полгода участки находятся в пяти столичных округах. Большинство из них, то есть 46 объектов, расположены в Троицком округе. Там москвичи могут возвести до 20,6 тысячи квадратных метров недвижимости.

Еще два участка совокупной площадью 840 квадратных метров город выделил в Новомосковском округе. Тем временем в Восточном и Западном округах также есть по два участка, на которых можно построить в общей сложности более 1,6 тысячи "квадратов" жилья.

Один участок также располагается в Северо-Западном округе. Там жители столицы смогут возвести частный дом площадью 544 квадратных метра.

Между тем за последние пять лет на городских торгах в Москве продали свыше 600 земельных участков общей площадью 143 гектара. Самый большой участок под аренду площадью 5,2 гектара находится в Косино-Ухтомском. Он предназначен для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса.

Самым маленьким лотом стало земельное владение площадью 252 квадратных метра для строительства торгово-бытового объекта в Троицке, его победитель торгов получил в аренду.