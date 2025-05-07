Москва выставила на торги 26 участков для строительства частных домов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти выставили на торги 26 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"На городские торги такие объекты выставляются по привлекательной цене, которая рассчитывается на основе кадастровой стоимости", – напомнил он.

Принять участие в торгах могут только физические лица. Общая площадь 26 участков составляет почти 2,7 гектара. Суммарно новые владельцы смогут построить на них 11 тысяч квадратных метров недвижимости – жилых домов, хозпостроек, гаражей.



Размер участков варьируется от 6,5 до 14,3 сотки, а предельная площадь объектов строительства составляет примерно от 258 до 570 квадратных метров. Все они находятся в районах Вороново, Краснопахорском, Филимонковском и Внуково.

20 участков общей площадью свыше 2 гектаров доступны в районе Вороново, еще два объекта площадью 11,3 и 13 соток можно купить в Краснопахорском, а еще три – в районе Внуково. При этом самый большой участок, чья площадь достигает 14,3 сотки, находится в Филимонковском районе.

Подать свою заявку можно в период с 16 мая по 4 июля, в зависимости от лота. Сами торги пройдут с 22 мая по 10 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия в них понадобится регистрация и квалифицированная электронная подпись.

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