Мосгосстройнадзор разрешил строительство 75-этажной башни в "Москва-Сити"

Фото: vk.com/Москомархитектура

Мосгосстройнадзор разрешил строительство высотного бизнес-центра в Пресненском районе столицы. В Московском международном деловом центре "Москва-Сити" появится 75-этажная башня, рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

Объект планируется построить по адресу Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. В результате в этом здании будет создано 17 тысяч рабочих мест.

"Бизнес-центр представляет собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машино-мест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тысячи квадратных метров. Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала "Москва-Сити", сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью", – подчеркнул глава комитета.

Он также обратил внимание, что под офисные помещения будет отведено 128 тысяч "квадратов". Кроме того, в связи со значительной высотой объекта и большим потенциальным числом сотрудников, которые будут в нем работать, в здании будут созданы три лифтовые зоны. В общей сложности в башне будут функционировать 84 кабины, грузоподъемность которых будет варьироваться от 160 до 1,8 тысячи килограммов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству деловых объектов", – отметили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Представители комитета также обратили внимание, что весь процесс возведения бизнес-центра на земельном участке, площадь которого составляет 0,3 гектара, будет находиться под контролем ведомства. Инспекторы составят программу выездных проверок, когда застройщик известит комитет о начале строительно-монтажных работ.

Вместе с тем прилегающую к объекту территорию планируется благоустроить и озеленить, указал Слободчиков.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Марьино в рамках программы комплексного развития территорий будет создан технопарк с научно-производственной инфраструктурой. Инвестиции в реализацию проекта составят 13,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне 505,7 миллиона рублей. После ввода объекта в эксплуатацию там смогут работать более 1 тысячи человек.

