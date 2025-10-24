Три нежилых помещения в Мещанском районе выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три нежилых помещения в Мещанском районе столицы выставлены на торги. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает портал мэра и правительства Москвы.

Пуртов обратил внимание на преимущества, которые есть у инфраструктуры Мещанского района. В частности, популярные общественные места, деловые и торговые центры, рестораны, кафе и иные развлекательные учреждения позволят поддерживать благоприятную бизнес-среду.

"Предприниматели могут реализовать здесь практически любые проекты в помещениях, которые можно приобрести у города на открытых торгах", – добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике.

В частности, предприниматели могут приобрести объекты свободного назначения, расположенные в Большом Сергиевском и Печатниковом переулках. Они подойдут под разного рода бизнес-идеи. Также бизнесменам доступно пространство на Трубной улице, в котором можно организовать фотостудию или химчистку.

Площадь выставленных на торги помещений составляет 75,9, 101,1 и 113,7 квадратного метра соответственно. Два из них находятся на первом этаже, а третье пространство занимает второй этаж и подвал.



Заявку на участие в торгах можно подать 30 октября и 12 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Сам аукцион в зависимости от лота состоится 11 и 21 ноября.

Ранее на торги были выставлены три коммерческих помещения в районах Тверском, Арбат и Хамовники. Объекты площадью от 71,8 до 113,4 квадратного метра расположены на Лесной и Поварской улицах, а также в Денежном переулке.

Собственники данных пространств смогут открыть там любой бизнес, в том числе в сфере образовательных, косметологических или фитнес-услуг. Подать заявку на участие в торгах можно 29 октября и 6 ноября. Аукцион в зависимости от лота состоится с 7 по 18 ноября.