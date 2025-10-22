Город выставил на торги помещение в историческом здании у Белорусского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на продажу помещение в объекте культурного наследия рядом с Белорусским вокзалом. Об этом заявила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Недвижимость в Центральном административном округе пользуется у инвесторов стабильным спросом. Это объясняется высокой деловой и потребительской активностью этой части столицы", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Объект подойдет для реализации различных бизнес-идей, так как он имеет свободное функциональное назначение. Речь идет о помещении площадью 71,8 квадратного метра, которое расположено на третьем этаже дома купца Шерупенкова на Лесной улице. Само здание находится на углу 1-й Тверской-Ямской и Лесной улиц и выходит фасадом на площадь Тверской Заставы. Рядом расположена станция метро "Белорусская".

"Новый собственник должен будет эксплуатировать его в соответствии с охранным обязательством", – обратила внимание Соловьева.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, прием заявок на участие в аукционе завершится уже 29 октября. Сами торги пройдут 11 ноября.

С начала 2025 года Москва реализовала на городских аукционах 48 нежилых зданий общей площадью более 50 тысяч квадратных метров. В частности, 41 объект был продан в собственность, а 7 – сданы в аренду. Почти половина всех реализованных зданий расположена в центре города.

