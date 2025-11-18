Многоуровневый паркинг в Некрасовке выставлен на городские торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукцион коммерческое помещение гаражного назначения в Некрасовке, сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Участие в открытых торгах предоставляет предпринимателям разные возможности для инвестирования в коммерческую недвижимость от города. Одна из них – приобретение на аукционах объектов, которые могут стать активами, приносящими пассивный доход", – напомнил руководитель департамента.

В частности, площадь выставленного 10-этажного парковочного пространства превышает 9 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ведомства, добавив, что его машино-места можно будет как продавать по отдельности, так и сдавать в аренду.

Само помещение находится в доме 11, корпусе 3, по 2-й Вольской улице, продолжил Прутов. Вблизи него расположены жилые дома, несколько автосервисов, парк, спортплощадки, салоны красоты, медучреждения, кафе и супермаркеты. Помещение подключено ко всем необходимым коммуникациям.

Заявки на участие в торгах можно подать до 20 ноября, а проведение аукциона запланировано на 2 декабря. Для участия необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее стало известно, что с января по июль 2025 года москвичи приобрели у города почти 1,5 тысячи машино-мест. Всего было выставлено на торги 1 461 машино-место. Из них 1 239 расположены в подземных паркингах, еще 222 – в отдельно стоящих. Аукционы проходили дистанционно.