Два коммерческих помещения в Коптеве выставлены на городские торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения свободного назначения в районе Коптево выставлены на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объекты площадью 109,5 и 156,2 квадратного метра расположены по адресу 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1. Помещения находятся на первом этаже и подключены к основным коммуникациям, а также имеют отдельный вход.

Инвесторы могут подать заявку на участие в аукционе до 17 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Сами торги пройдут 26 ноября.

Пуртов подчеркнул, что помещения на первых этажах жилых домов специально проектируют для коммерческой деятельности. В них делают минимальное количество несущих конструкций и высокие потолки.

Ранее в Москве за 750 миллионов рублей выставили на продажу часть сталинской высотки на Котельнической набережной. Объявление доступно на одном из сайтов по аренде и продаже недвижимости. Общая площадь выставленной на продажу части составляет 872,6 квадратного метра.

