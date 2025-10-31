Москва реализовала почти 1 тыс помещений для бизнеса за 9 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На городских аукционах Москвы за 9 месяцев реализовали 985 нежилых помещений. Об этом рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, общая площадь объектов превысила 180 тысяч квадратных метров.

"Наибольшей популярностью в январе – сентябре 2025 года пользовались объекты в Восточном административном округе: там реализовали 150 помещений. В Центральном округе реализовано 140 объектов, в Западном – 136, в Северном – 126, в Северо-Восточном – 106", – уточнила глава департамента.

Она также добавила, что городские торги остаются надежным и простым способом приобрести объект для бизнеса. При этом в среднем за один лот на аукционе борются 7 предпринимателей. Участие в городских торгах дистанционное, а витриной выступает Инвестиционный портал Москвы.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов обратил внимание, что особенно востребованы помещения на первых этажах. За январь – сентябрь было реализовано 576 таких лотов, что составляет 58% от их общего числа.

"Спросом также пользуются помещения в подвалах: 226 объектов уже нашли своих владельцев. Еще 64 ушедших с торгов помещения занимают сразу несколько этажей", – добавил Пуртов.

Торги проходят на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее на продажу были выставлены 3 коммерческих помещения на северо-востоке Москвы. Они находятся в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное, а их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 квадратного метра. Все объекты имеют отдельный вход, а также расположены недалеко от местных зон отдыха. Одно помещение располагается в подвале, другие – на первых этажах.