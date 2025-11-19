Два нежилых помещения на Бескудниковском бульваре выставлены на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два помещения свободного назначения в Бескудниковском районе выставлены на торги. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объекты площадью 52,9 и 125,9 квадратного метра расположены на первом этаже в новостройке на Бескудниковском бульваре. Рядом со зданием находятся станции "Яхромская" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Помещения подключены к основным коммуникациям и имеют отдельный вход.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 21 ноября. Для этого нужно зарегистрироваться, а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги состоятся 2 декабря на онлайн-площадке "Росэлторг".

Пуртов добавил, что в столичных новостройках создается практически автономная среда, благодаря которой удовлетворяются повседневные потребности горожан. В частности, на первых этажах домов открываются кафе и пекарни, салоны красоты, минимаркеты, пункты выдачи и иные бизнес-точки.

Ранее были выставлены на городские торги два коммерческих помещения свободного назначения в районе Коптево. Объекты площадью 109,5 и 156,2 квадратного метра расположены по адресу 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1.

Помещения находятся на первом этаже и подключены к основным коммуникациям, а также имеют отдельный вход. Торги пройдут 26 ноября.

