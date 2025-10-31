Шесть помещений в Южном Бутове выставлены на городские торги

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

Шесть помещений свободного назначения в районе Южное Бутово выставлены на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объекты площадью от 126,3 до 217,4 квадратного метра находятся на первых этажах в жилом доме в Чечерском проезде. Помещения уже подключены к основным инженерным коммуникациям.

Пуртов предложил инвесторам, которые будут участвовать в торгах, открыть в этих пространствах спортивную студию, заведения общественного питания, магазины, пункты выдачи заказов или центр красоты и здоровья. Он отметил, что бизнесмены в случае покупки недвижимости у города смогут снизить риски.

"Это гарантирует чистоту и прозрачность сделки, отсутствие посредников и оперативность процедур, которые проходят онлайн от подачи заявки до подписания документов", – объяснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике.

Инвесторы могут подать заявку на участие в аукционе до 14 ноября. Для этого потребуется лишь регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Сами торги пройдут 25 ноября.

Ранее были выставлены на продажу три коммерческих помещения на северо-востоке Москвы. Объекты находятся в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 квадратного метра.

Все пространства имеют отдельный вход, а также расположены недалеко от местных зон отдыха. Одно помещение располагается в подвале, два других – на первых этажах. Прием заявок на участие в торгах завершится 12 ноября, сами аукционы пройдут 21 ноября на онлайн-площадке "Росэлторг".

