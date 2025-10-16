Путин: нефтяной сектор России работает устойчиво

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Нефтяной сектор России работает устойчиво и "верстает планы на будущее". Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Наши компании не только надежно снабжают внутренний рынок, развивают переработку нефти, но <...> смогли выстроить новые каналы поставок и платежей", – рассказал Путин, добавив, что сейчас география гораздо шире.

Как подчеркнул президент, на данный момент Россия остается одним из ведущих производителей нефти, несмотря на недобросовестную конкуренцию против нее. Страна обеспечивает около 10% мировой добычи, в текущем году показатель составит 510 миллионов тонн. Это на 1% ниже прошлогоднего результата.

"Но хочу обратить ваше внимание, что это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. То есть это добровольное снижение", – подчеркнул российский лидер.

При этом мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше показателей прошлого года.

По словам главы государства, мир будет еще долго пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, а прежние планы по отказу от них реалистично сдвигаются.

Ранее сообщалось, что восемь ведущих стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти в связи с благоприятными фундаментальными показателями рынка. В частности, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 42 тысячи баррелей в сутки.

Глава Роснедр Олег Казанов отметил, что нефти в стране хватит на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей. По его словам, в сентябре из 31 миллиарда тонн запасов российской нефти подготовленными являлись 19 миллиардов.