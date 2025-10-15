15 октября, 21:14Политика
Путин потребовал "жестко проводить в жизнь" решения по обеспечению топливом
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства потребовал "жестко проводить в жизнь" решения по обеспечению топливом.
Президент отметил, что при подготовке к отопительному сезону "благодушие точно неуместно". Он выразил надежду на то, что с топливом в это время все будет "своевременно и складно".
Кроме того, в ходе совещания Путин пообещал рассказать чиновникам, как занимавший пост главы правительства Виктор Черномырдин в 1990-е годы рекомендовал ведомству готовиться к зиме.
"Я вам потом расскажу, как Виктор Степанович Черномырдин, когда был председателем правительства Российской Федерации, рекомендовал министерству энергетики готовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Обязательно вам расскажу", – сказал Путин.
Однако публично озвучивать советы Черномырдина российский лидер не стал.
В свою очередь, глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что страна готова к зимним максимумам энергопотребления.
"Продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры", – подчеркнул он.
По его словам, в четверг, 16 октября, пройдет итоговое заседание по подготовке к зиме совместно с Минстроем, регионами и компаниями. Кроме того, организации до 7 ноября должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.
Ранее стало известно, что системы теплоснабжения Москвы были переведены на зимний режим работы. Все мероприятия прошли в соответствии с графиками. В данный момент организована подача тепла в жилые дома, соцучреждения, офисные здания, предприятия торговли и промышленности.