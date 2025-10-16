Международные резервы России обновили рекорд, достигнув 729,5 млрд долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международные резервы России установили новый рекорд, достигнув 729,5 миллиарда долларов за неделю, следует из заявления, опубликованного на сайте Центробанка.

Данные актуальны на 10 октября. Согласно расчетам, за неделю резервы выросли на 7 миллиардов долларов, или 1%. Рост обусловлен преимущественно положительной переоценкой.

При этом 3 дня назад объем запасов был равен 722,5 миллиарда долларов, добавили в ЦБ.

Ранее Владимир Путин заявил, что "умные" представители Запада не желают забирать российские резервы. По словам президента, они понимают, что последствия могут навредить мировой экономике и международным финансам.

Он также оценил тон западных стран относительно экономических тем как недопустимый и подчеркнул, что с подобными партнерами в настоящий момент "невозможно разговаривать".

