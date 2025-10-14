Цены на золото и серебро достигли рекордных значений

Цены на золото и серебро поднялись до рекордных значений. Стоимость золота на рынках превысила 4 тысячи долларов за тройскую унцию. Серебро практически дошло до максимума, который фиксировали в 1980 году.

По мнению экспертов, драгоценные металлы дорожают на фоне политической нестабильности. Например, из-за торговых войн и различных санкций. Участники рынка уже не считают надежными активами бумажные валюты и гособлигации. Они переводят средства в золото, серебро и платину, которые нельзя заблокировать или обесценить решением регулятора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

