Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 07:30

Экономика

Цены на золото и серебро достигли рекордных значений

Цены на золото и серебро достигли рекордных значений

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

"Деньги 24": обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года

"Деньги 24": красная икра подешевела в России

"Деньги 24": покупка квартиры стала выгоднее аренды в Москве впервые за 7 лет

Банк России отменил голосование за дизайн для новой банкноты в 500 рублей

"Деньги 24": капитализация крипторынка за ночь сократилась на 1 трлн долларов

"Деньги 24": ЦБ РФ отменил голосование по дизайну новой банкноты

ЦБ РФ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей

Ограничение на число банковских карт введут в России в декабре

Цены на золото и серебро поднялись до рекордных значений. Стоимость золота на рынках превысила 4 тысячи долларов за тройскую унцию. Серебро практически дошло до максимума, который фиксировали в 1980 году.

По мнению экспертов, драгоценные металлы дорожают на фоне политической нестабильности. Например, из-за торговых войн и различных санкций. Участники рынка уже не считают надежными активами бумажные валюты и гособлигации. Они переводят средства в золото, серебро и платину, которые нельзя заблокировать или обесценить решением регулятора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика